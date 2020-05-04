Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların yürüttüğü ortak çalışmayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, KKTC'den getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak görevliler eşliğinde otobüslere bindirildi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllülerinin kumanya dağıttığı 184 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde alkışlarla memleketlerine uğurlandı.