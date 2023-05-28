Ağrı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ağrı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Ağrı başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Ağrı seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Ağrı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ağrı Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 64.99 seçime katılım oranı sağlanırken saat 18:38 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 78.5 oldu. Ağrı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 96.188 oyla yüzde 62.74 - Recep Tayyip Erdoğan: 57.128 oyla yüzde 37.26 aldı. Ağrı 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 96.188 oyla yüzde 62.74

Recep Tayyip Erdoğan: 57.128 oyla yüzde 37.26

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 142.021 oyla yüzde 65.80 - Recep Tayyip Erdoğan: 68.468 oyla yüzde 31.72 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 96.188 oyla yüzde 62.74Recep Tayyip Erdoğan: 57.128 oyla yüzde 37.26