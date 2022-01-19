Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Ağrı, Bitlis ve Van'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 20 Ocak yarın Ağrı, Bitlis ve Van'da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, Ağrı, Bitlis ve Van'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…