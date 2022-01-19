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Van, Bitlis, Ağrı okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Van, Bitlis, Ağrı okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi?

Ağrı, Bitlis ve Van okullar tatil oldu mu? 20 Ocak 2022 yarın Ağrı, Şırnak ve Van okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi?

Kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle başlayan kar yağışı Ağrı, Bitlis ve Van gibi illerimizi de etkiledi ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımız, 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte Ağrı, Bitlis ve Van'da yarın okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Ocak Ağrı, Bitlis ve Van'da yarın okul var mı sorularının cevapları...

19.01.2022 - 18:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Ağrı, Bitlis ve Van'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 20 Ocak yarın Ağrı, Bitlis ve Van'da kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, Ağrı, Bitlis ve Van'da okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…

  • VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ

    Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.

  • BİTLİS

    Bitlis'te kent genelinde olumsuz hava etkisini göstermeye devam ederken, 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak.

     

  • AĞRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Ağrı Valiliği, kar yağışının kent genelinde devam ettiğini açıkladı ve okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil olacağını bildirdi.

    Yeni açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacaktır...

     

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