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Ağrı Belediyesi'nce yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi

Ağrı Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetim sonucu 5 marketin mühürlendiği bildirildi.

Giriş: 04.12.2022 - 01:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı Belediyesi'nce yapılan denetim sonucu 5 market mühürlendi
Ağrı Belediyesi 5 marketi mühürledi
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AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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