Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ziyarete gittiği yaşlı kadından helallik istedi

AA

Sayan, Anneler Günü dolayısıyla 100. Yıl Mahallesi'nde tek başına yaşayan Şener'i ziyaret edip çiçek ve gıda kolisi vererek Anneler Gününü kutladı.Gördüğü evin son derece kötü koşulları karşısında duygusallaşan Sayan, yaşlı kadınla bir süre sohbet etti, "Bugüne kadar böyle bir aile var ve biz bu ailenin perişanlığını gidermemişsek Allah da Peygamber de biliyor bizim yatacak yerimiz yok. Bu perişanlığa karşı söyleyecek kelime bulamıyorum. Teyze senin ellerin ve ayaklarından öpüyorum. Sen bize hakkını helal etmezsen biz hiçbir yere gidemeyiz. Sen bizi helal etmezsen bizim yerimiz yoktur." dedi.Bunun üzerine Tükez Şener, Sayan'a "Devletin ekmeğini yiyoruz, Allah senden de devletten de razı olsun" karşılığını verdi.Sayan, devletin temsilcileri olarak görev yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Allah devletten razı olsun ama o devlet ki bizi temsilci olarak buraya bırakmış, biz görevimizi yapmamışız. Biz zor durumda insan bırakmışsak, ben senden çok özür diliyorum. Ellerinden öperim, hizmetkarınım, bizleri affet. Eğer bu teyze beni affetmezse günde 5 vakit değil 135 vakit namaz kılsam, 12 ayın 12'sini de oruçlu geçirsem, benim yatacak yerim yok. Allah beni affetmez."- İhtiyaçlarının karşılanması için talimat verdiÖzel kalem müdürüne talimat veren Başkan Sayan, "Teyzecim senin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye sözlerini tamamladı.