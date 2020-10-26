Ağlayandan 10 TL alıyor, ağlatana 100 TL veriyor

İHA

İstanbul’da yaşayan Aytaç Şimşek, 3 yıl önce şehrin karmaşasından uzaklaşmak için sırt çantasına sığdırdığı hayal dünyasıyla Türkiye turuna çıktı.

İHA'nın haberine göre cebinden tek kuruş para harcamadan otostopla Türkiye turuna çıkan genç gezgin Şimşek, gittiği her ilde kamp çadırını kurarak yeni insanlarla tanıştı.

İnsanlarla samimi diyaloglar kuran Şimşek, geçimini sağlamak için ise dert dinlemeyi ücretli hale getirdi.

Gezgin'in ücret karşılığında dert dinleme seansları ise birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Her dert dinleme seansından 10 TL kazanan Şimşek, kendisini dertleriyle ağlatabilen kişilere de 100 TL veriyor.

Şimdiye kadar başkalarının derdi nedeniyle bir sefer ağlayabildiğini aktaran Şimşek, çoğu insanın basit nedenlerden dolayı dert edindiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in 2019 yılında yaptığı Türkiye’nin en mutsuz illeri sıralamasında 9’cu sırada yer alan Batman da bu günlerde sıra dışı misafiri ağırladı. Dert dinlerken para kazanan gezgin Aytaç Şimşek, otostopla gezdiği iller arasına Batman’ı da kattı.

"GELİP GÖRDÜKTEN SONRA KORKULARIMI YENDİM"

Batmanlıların diğer illere oranla başka nedenlerden dolayı dertlendiğini söyleyen Şimşek, "Bir yakın arkadaşım ile beraber başladım, bu yolla onunla ilk İzmit’i gezdik. Sonrasında Bursa’ya, İzmir’e gittik. Daha sonra baktık güzel gidiyor otostopla gezmeye başladık. Antalya’ya gittikten sonra Türkiye’nin her tarafına açılmaya başladım.

Sivas’tan başlayarak yoluma devam ediyorum, Sivas Türkiye’nin ortası olduğu için etrafa açılmam daha rahat oldu. Batman’a gelme sebebim bu bölgenin terör bölgesi olduğunun söylenmesi. Ama aslında öyle değil, tamamen tersi, burası kültürlü bir yer. İstanbul’da kültür diye bir şey kalmadı. Buradaki insanlar misafirperverler, iyi niyetliler. Birileri ile konuştuğunda 'Başım gözüm üstüne' diyorlar, çok yardımcı oluyorlar.

Çok yakından ilgi gösteriyorlar. Biraz korku var ama gelip gördükten sonra korkularımı yendim. İnsanları cana yakın... Burada çok insanın derdini dinledim, çoğu da geçim sıkıntısı yaşıyor. İzmir, Antalya taraflarında daha çok sevgilisinden ayrılan kişilerin dertlerini dinledim.

Batman’dan, Diyarbakır ve Elazığ’a gideceğim, oradan artık memleketim Sivas’a gideceğim. 3 buçuk aydır yollardayım. Dertlerini dinlediğim kişilere yol gösteriyorum. Sevgilisinden ayrılan kişiler '4 yılık sevgilimden ayrıldım' diyor. Ben de diyorum ki olacağı varsa zaten olur olmayacağı varsa uğraşmaya gerek yok, tamamen akışına bırakıyorum. Nasipte varsa olur yoksa olmaz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hem milletin dikkatini çekmek için hem de onları güldürmek için böyle bir şey düşündüm. Fethiye'deki bir ablam dertleriyle beni ağlattı. Ağlamamak için kendimi zor tuttum ama ağlattı. Onun haricinde o kadar dert dinledim ağlamadım” dedi.