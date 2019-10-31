"Ağlayan Kayalar"ın doğallığıyla etkilediğini belirten Abay, "Burada ilkbaharın kayaların üzerinde şırıl şırıl sular akıyor. Kışın ise bu bölge tamamen buz sarkıtlarıyla görsel bir şölen sunuyor. Çok güzel ve doğa harikası bir yer. Herkesin bu kente gelip buradaki doğal güzellikleri yerinde görmesini tavsiye ederim" dedi.