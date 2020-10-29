Ağlayan Kayalar sonbaharda doğa tutkunlarını cezbediyor

AA

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkati çeken Tunceli, yılın her dönemi çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğa tutkununun uğrak yeri haline geliyor.

AA'nın haberine göre deniz seviyesinden 940 metre yükseklikte bulunan kent, Sülvüs, Buyer, Munzur ve Hel dağları arasında kurulu olması sebebiyle adeta saklı bir cenneti andırıyor.

Zengin florası, yaban hayatı varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle büyük öneme sahip olan kentte, nüfusu 3 bin ile 5 bin arasında değişen ilçeler de tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle gözde yerlerin başında geliyor.

Kente bağlı Ovacık ilçesinde, Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi ve Kırkmerdiven Şelaleleri bulunurken, Keban Baraj Gölü kıyısında kurulu Pertek ilçesinde ise Sağman, Sungur Bey ve Çelebi Ağa camileri ile Pertek Kalesi tarihi ihtişamıyla göz dolduruyor.

Hozat ilçesinde yer alan Ergen Kilisesi ve Çemişgezek'te bulunan İn Delikleri ve Tağar Köprüsü de geçmişten geleceğe ışık tutuyor.

Yaylaları ve ormanlarıyla her mevsim göz kamaştıran Pülümür ilçesi de Hatun Köprüsü, Gelin Odaları, Salördek ormanları ve Ağlayan Kayalar ile görülmeye değer güzellikler sunuyor.

"AĞLAYAN KAYALAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLIYOR"

Tunceli-Erzincan kara yolu üzerindeki Pülümür Vadisi Hılbeş Köprüsü yakınlarında bulunan Ağlayan Kayalar da sonbaharın gelişiyle çok sayıda ziyaretçinin akınına uğruyor.

Sürekli su damladığı için halk arasında Ağlayan Kayalar olarak adlandırılan ve şu sıralar çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ayrı bir güzellik sunan doğal oluşum, sonbaharda çevresindeki sapsarı bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla eşsiz bir görünüme kavuşuyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikteki çok sayıda kaynaktan süzülen sularla görenleri büyüleyen kayalar, vadideki sonbahar renkleriyle bütünleşerek göz alıcı güzellikler sunuyor.

Doğal görüntüsüyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kayalar, hafta içi ve hafta sonu tatilinde doğaseverlerin doyasıya vakit geçirdiğini bir alana dönüşüyor.

Kayalardan akan sularla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan bu doğal oluşum, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerden İnan Çakmak, sonbaharın gelişiyle Tunceli'nin rengarenk olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını belirten Çakmak, Pülümür Vadisi'ne sık sık gezmeye geldiğini dile getirdi.

Çakmak, Ağlayan Kayalar'a hayran kaldığını ifade ederek, "Bu coğrafyanın dağları ve ormanları çok güzel. Ağlayan Kayalar'da ilkbahar aylarında sular çoğalıyor. Sonbaharda ise kaynaklardan çıkan sular biraz azalıyor. Buna rağmen burası halen çok hoş. Bu kayalar kış aylarında da buz tutuyor. Kayaların üzerinde boyu 3 metreyi aşan buz sarkıtları oluşuyor. Doğaseverler gelip mutlaka burayı görmeli. Burada tabiat sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor" diye konuştu.

Kırklar köyü muhtarı Düzgün Turan da Ağlayan Kayalar'ın turistik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin kayaları görmeye geldiğini anlatan Turan, "Kayalar kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta. Ağlayan Kayalar dendiği zaman akla kayalardan şırıl şırıl akan sular geliyor. Buranın doğal güzelliği görenleri cezbediyor" ifadelerini kullandı.