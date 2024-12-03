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        Haberler Gündem Güncel "Ağlayan Kayalar" buz tuttu | Son dakika haberleri

        Tunceli'de "Ağlayan Kayalar" buz tuttu

        Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan "Ağlayan Kayalar", hava sıcaklıklarının -13 derecelere düşmesinin ardından buz tuttu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:04 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:04
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        "Ağlayan Kayalar" buz tuttu
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        Tunceli'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Meteorolojinin verilerine göre dün gece en düşük hava sıcaklığı eksi 13.7 ile Ovacık ilçesinde ölçüldü.

        Pülümür ilçesinde sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşerken il merkezinde ise eksi 6 derece oldu.

        Sıcaklıkların düşmesinin ardından Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan "Ağlayan Kayalar" buz tuttu.

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        #yerel haberler
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        #Ağlayan Kayalar
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