Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya "Ağlayan Çocuk" Çiko tablosunun tuhaf lanetli hikayesi!

        "Ağlayan Çocuk" Çiko tablosunun bilinmeyen lanetli hikayesi!

        Popüler resim tablolarından birisi olan "Ağlayan Çocuk" tablosu, Türkiye'de birçok duvar köşesinde yer aldı. Özellikle 1950'li yıllarda İngiltere'de yaklaşık 250.000'den fazla satan Çiko'nun hikayesi oldukça çetrefilli ve ilginç.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:14 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "AĞLAYAN ÇOCUK" TABLOSUNUN LANETLİ HİKAYESİ

          Bir dönemler özellikle Avrupa Yakası dizisinden gördüğümüz Çiko isimli "Ağlayan Çocuk" tablosu İtalyan ressam Bruno Amadio'ya ait. Dünya çapında milyonlarca satan tablo popüler olduğu dönemlerde oldukça seviliyordu.

        • 2

          1950'Lİ YILLARDA 250 BİNDEN FAZLA KOPYASI YAPILDI

          Ancak sonrasında "Ağlayan Çocuk" tablosunun İngiliz basınında lanetli olduğu öne sürüldü. 1950'lerden itibaren dünyanın her yerine yayılan tablonun farklı çeşitleri yapıldı. Ancak ilk çıkan orijinal tablodaki çocuk kumral ve ela gözlüydü.

        • 3

          TABLONUN LANETLİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

          Tablonun lanetli olduğunu öne süren İngiliz basını ise bu durumu yine İngiltere'de yaşanan bir yangına bağlıyor. The Sun gazetesinin yayımladığı bir habere göre bir itfaiyeci, yangın çıkan evlerindeki tüm eşyaların kül olduğunu ancak bu tablonun hiç zarar görmediğini söyledi.

        • 4

          TABLONUN YANGINA NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLDÜ

          İlerleyen dönemlerde hiçbir itfaiyeci bu "Ağlayan Çocuk" tablosunu evine sokmadı. Böylece birçok insan paniğe kapıldı. Ancak yangının çıkmasına neden olan asıl durum elektrikli sobaların perdeye veya yatağa yakın durmasıydı.

          O dönemde İngiltere'nin yoksul mahallelerinde bu tablonun yaklaşık 50 bin kopyası satıldı. Yine yangınlar bu mahallerlerde çıkmış ve algıda seçicilik politikası oluşturulmuştu.

        • 5

          TÜM TABLOLAR İMHA EDİLDİ

          İşler daha da ciddileşince tüm tablolar geri yollandı ve yakılarak imha edildi. Devamında binlerce insan gazeteyi arayarak resimden geceleri ağlama sesleri geldiğine dair farklı farklı iddialarda bulundu.

          İtfaiye yetkilileri daha sonra yangınların asıl nedenini açıklasa da İngiliz gazetesinin asılsız haberi çoktan toplum tarafından benimsenmişti.

          Kaynak: BBC, Gallerix.org, Wayback Machine.org

        Kağıt bardak ve pipetler en az plastikler kadar zararlı!
        Kağıt bardak ve pipetler en az plastikler kadar zararlı!
        İncir yerken hem çiçek hem de arı yiyorsunuz!
        İncir yerken hem çiçek hem de arı yiyorsunuz!
        Hapşırırken kalp gerçekten durur mu?
        Hapşırırken kalp gerçekten durur mu?
        Kadınlar erkeklere göre daha mı dayanıklı?
        Kadınlar erkeklere göre daha mı dayanıklı?
        Aylardır evinin altında yabancı yaşadığını öğrendi!
        Aylardır evinin altında yabancı yaşadığını öğrendi!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Bakan Şimşek: Denetimlerde yapay zekâ devreye alınıyor"
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Gözler yağışlı havalarda! Marmara için umutlandıran tahmin
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Prigojin'in ölümü doğrulandı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        Salih Özcan'da 'alternatif' rötarı
        "Haberim yok"
        "Haberim yok"
        Arda Güler mucizesi!
        Arda Güler mucizesi!
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Ticaret Bakanlığı'ndan gizli fiyat artışı yapan firmalara uyarı
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Okullar açılıyor! Yaz tatili dönüşü hastalıklar artıyor
        Ayrılık rüzgarları!
        Ayrılık rüzgarları!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Beşiktaş'tan Djimsiti hamlesi!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bir Zonguldak gitti
        Bir Zonguldak gitti
        "Pişman değilim"
        "Pişman değilim"
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Krunic'te sıcak gelişme!
        Habertürk Anasayfa