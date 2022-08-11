'Ağlayan CEO' tepki çekti

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ABD'de özellikle teknoloji firmaları istihdamlarını düşürmeye devam ederken bir CEO'nun işten çıkarmaları açıklama şekli büyük tepki topladı.

Ohio merkezli dijital pazarlama firması HyperSocial'ın Kurucu ve CEO'su Braden Wallake LinkedIn hesabından ağlayan bir selfiesini paylaşarak bazı çalışanlarını işten çıkartmak zorunda kaldığını açıkladı.

Wallake ağlayan fotoğrafıyla beraber şu mesajı paylaştı:

Bu, paylaşacağım en kırılgan şey olacak. Bunu paylaşıp paylaşmamak arasında arasında gidip geldim. Birkaç çalışanımızı işten çıkarmak zorunda kaldık."

'SORUN EKONOMİ DEĞİL'

"LinkedIn'de son birkaç hafta içinde çok sayıda işten çıkarma açıklaması gördüm. Bunların çoğu ekonomiden veya başka bir nedenden kaynaklanıyor. Peki bizimkisi? Benim hatam. Şubat ayında bir karar verdim ve bu karara çok uzun süre bağlı kaldım. Şimdi, ekibimin 'bu kararı birlikte aldık' diyeceğini biliyorum, ama bizi bu duruma ben yönlendirdim.

Bu başarısızlık yüzünden bugün şimdiye kadar yapmak zorunda olduğum en zor şeyi yapmak zorundaydım. Biz her zaman 'önce insan' diyen bir şirket olduk ve her zaman olmaya devam edeceğiz."

'KEŞKE SADECE PARAYI ÖNEMSESEYDİM'

"Bugünkü gibi günlerde, keşke sadece parayı önemseyen ve yol boyunca kime zarar verdiğini umursamayan bir şirket sahibi olsaydım diyorum. Ama ben değilim.

İnsanların her CEO'nun soğuk kalpli olmadığını ve insanları işten çıkarmak zorunda kalınca bazılarının umursamadığını görmelerini istiyorum. Eminim benim gibi yüzlerce, binlerce kişi vardır. Bunlar 50, 500 veya 5000 kişiyi işten çıkardıkları için konuşulmuyor. 1,2 veya 3 kişi çıkardılar.

Çalışanlarıma onları sevdiğimi söylemenin profesyonelce olmadığını biliyorum. Ama kalbimin derinliklerinden, umarım ne kadar sevdiğimi bilirler."

'MERHABA BEN AĞLAYAN CEO'

Wallake'nin bu mesajı LinkedIn'de büyük tepki topladı. Bazı kullanıcılar neden kriz geçene kadar kendi maaşında kesintiye gitmediğini sorarken diğerleri CEO'nun değil işten çıkartılan çalışanların ne hissettiğinin önemli olduğunu belirtti.

Yoğun tepkiler üzerine LinkedIn'den bir açıklama yapan Wallake "Herkese merhaba, evet, ben ağlayan CEO'yum. Niyetim konuyu benle alakalı hale getirmek veya mağdur görünmek değildi. Bu şekilde anlaşıldığı için üzgünüm" ifadelerini kullandı.