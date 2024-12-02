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        Ağlatan kaza! Anne ve kızına çarptı

        Diyarbakır'da kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari aracın çarptığı 43 yaşındaki Hanife Aslan hayatını kaybetti. Aslan'ın 16 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:35
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        Ağlatan kaza! Anne ve kızına çarptı
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        Diyarbakır'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Hanife Aslan (43) hayatını kaybetti, kızı Z. Aslan (16) ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Silvan Bulvarı 450 Evler Kavşağı'nda meydana geldi.

        KIZI AĞIR YARALANDI

        Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Aslan ile kızı kızına sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen hafif ticari araç çarptı. Anne ve kızı ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Hanife Aslan, hayatını kaybetti. Hanife Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Z. Aslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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