04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağız kanserlerinin ele alındığı uluslararası kongre Eskişehir'de başladı
- Kongre İkinci Başkanı Prof. Dr. Özlem Üçok: - "Ağız kanserlerinde ölüm oranı yüzde 22 civarında. Ağız bölgesindeki tüm patoloji ve kanserleri teşhis etme ve erken tanıda, diş hekimlerinin rolü yadsınamaz"
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diş Fakültesince düzenlenen Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi başladı.
ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan, Kongre İkinci Başkanı Prof. Dr. Özlem Üçok, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2018 yılında 9,5 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Üçok, ağız kanserlerinde ölümlerin yüzde 22 civarında olduğunu, çoğu zaman kanser cerrahisi nedeniyle ortaya çıkan deformitelerin, hastaların hayatını konforsuzlaştırdığını ve kalan yaşam süresini olumsuz etkilediğini söyledi.
Ağız bölgesindeki tüm patoloji ve kanserleri teşhis etme ve erken tanıda, diş hekimlerinin rolünün yadsınamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Üçok, ağız kanserlerinin tanı ve tedavisinin multidisipliner yaklaşım gerektirdiğini sözlerine ekledi.
ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Bayrak da üniversitenin kuruluşunun 50'nci yılının kutlandığı 2020 yılına, hazırlık aşamasındaki kursları ve yoğun bilimsel programı ile önemli bir boşluğu dolduracağına inandıkları bu kongreyle girmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.
Bayrak, dünya genelinde ağız kanseri görülme sıklığının artması nedeniyle risk faktörlerinin ortaya çıkarılması, erken tanı ve tedavinin önemli olduğuna dikkati çekti.
Törenin ardından Prof. Dr. Nuri Yazıcıoğlu'nun oturum başkanlığında, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Bilecenoğlu'nun sunum yaptığı "Ağız Kanseri Görülen Dokuların Anatomisi" başlıklı oturuma geçildi.
"Tanıdan tedaviye" temalı kongrenin açılışına ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş ile akademisyenler katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!