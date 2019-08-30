SİGARA

Sigara içmek vücudumuzdaki her şey için zararlı olduğu gibi erken yaşlanmaya katkıda bulunan serbest radikalleri üretir ve cildin pigmentasyonunu arttırarak daha koyulaşmasına neden olur. Sigara içerken tekrarlanan dudak büzme hareketleri dudaklarda kalıcı kırışıklıklara sebebiyet verir. Sigaradan vazgeçmek sadece genel sağlığımız için değil, ayrıca dudaklardaki yaşlanmanın etkilerinden korunmak için de ideal bir çözüm olacaktır.