AGİTPA Türk Grubu Başkanı Nabi Avcı'dan ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele açıklaması:

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AGİTPA'nın düzenlediği web seminerine, AGİTPA Türk Heyeti Başkanı Nabi Avcı ile Heyet Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da katıldı.
Avcı, seminerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci ve Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere Türkiye'deki korunmaya muhtaç grupların durumuyla ilgili konuşmak üzere söz aldı.
Irkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret söylemi ve İslamofobi'nin dünyada rahatsız edici bir yükselişte olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:
"Pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde de tanık olunan bu durum toplumsal barışa zarar veriyor. Türkiye özellikle BM, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı dahilinde ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile mücadeleye yönelik uluslararası çabalara aktif olarak katkıda bulunuyor. Türkiye, kendi halkının sağlığını korumak için gerekli adımları atarken, diğer ülkelere de yardım eli uzattı. Bu anlayış doğrultusunda, 100'den fazla ülkeye dil, din, ırk ve coğrafi konum ayrımı yapmaksızın tıbbi acil yardım sağladı. Salgın ve diğer hastalıklarla mücadelede uluslararası iş birliği ve dayanışma önemli bir rol oynuyor."
- "Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı AGİT üyesi bazı ülkelerin nüfusundan fazla"
Avcı, Türkiye'nin 3,6 milyon Suriyeli başta olmak üzere 4 milyondan fazla yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısının bazı AGİT üyesi ülkelerin nüfusundan fazla olduğunu belirtti.
Türkiye'nin gerek sağlık gerekse eğitim hizmetleri bakımından hiçbir ayrım gözetmeden korunmaya muhtaç söz konusu insanlara sahip çıktığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:
"Özellikle sığınmacıların korunması ve yüksek sayıda mülteci/göçmen barındıran ülkelere destek verilmesi ihtiyacını her zaman vurguluyoruz. En korunmasız grup olan mülteciler için Türkiye elinden geleni fazlasıyla yaptı ancak uluslararası toplum bu konuda çok az destek gösterdi. Adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrılarımız çoğunlukla uluslararası toplum tarafından gözardı edildi."
AGİTPA Genel Sekreteri Roberto Montella ise Avcı'nın vurguladığı hususları ve Türkiye'nin sığınmacılar için yaptığı fedakarlıkları Şanlıurfa'daki kampları gezerken yerinde gördüklerini aktardı.
2012 yılında AGİTPA Başkanlığını yürüten Riccardo Migliori'nin, Türkiye'nin sığınmacı yükünü paylaşmaları için AGİT üyesi ülkelerin liderlerine birer mektup gönderdiğini anımsatan Montella, Türkiye'nin bugüne kadar mülteciler ve sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadığını ifade etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!