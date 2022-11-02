Ağırlıkların Epigrafisi Çalıştayı 16 Aralık'ta Pera Müzesi'nde

Anıtlar üzerindeki yazı ve kitabeleri inceleyen epigrafi bilimi Pera Müzesi tarafından düzenlenen bir çalıştaya konu oluyor. Ağırlık ve ölçü konularını disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele alan Ağırlıkların Epigrafisi Çalıştayı 16-17 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Arkeoloji, sanat tarihi ve eskiçağ tarihi öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin ücretsiz katılabileceği çalıştaya son başvuru tarihi 28 Kasım 2022...
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 16-17 Aralık tarihleri arasında, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu kapsamında, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik seminer ve atölye programlarından oluşan Ağırlıkların Epigrafisi başlıklı bir çalıştay düzenleyecek.
Çalıştay, Marmara Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Sami Öztürk ve Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Sorumlusu Yavuz Selim Güler'in yürütücülüğünde, Pera Müzesi'nde yüz yüze gerçekleşecek. İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde epigrafi bilimi hakkında seminerler verilirken, ikinci günde Anadolu ağırlıkları epigrafisi, vaka çalışmaları ve atölyelerle incelenecek.
Seminerler; Epigrafiye Giriş ve Yunan Epigrafisinin Kısa Tarihçesi, Yunancanın Kökeni ve Gelişimi, Yunan Paleografisi, Epigrafik Buluntular, Edisyon Kuralları ve Epigrafik Veri Tabanlarının Kullanımı, Yazıt Türleri, Ağırlık ve Ölçü Sanatı başlıklarında gerçekleşirken, atölye çalışmaları; Ağırlıklar, Müzecilik ve Epigrafi, Sergi Tasarımı ve Epigrafi, Epigrafik Buluntuları Yayını Hazırlama konularında pratik uygulamalardan oluşacak.
Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu, Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın üç büyük koleksiyon alanından birisi. MÖ 2. binden günümüze, yaklaşık dört bin yıl boyunca Anadolu'da kullanılmış başlıca ağırlık ve ölçü aletlerini kapsayan koleksiyon, arazi ölçümünden her türlü alışverişe, mimarlıktan sarraflığa, denizcilikten eczacılığa kadar çeşitli alanlarda kullanılan ağırlık ve ölçü aletlerini bünyesinde barındırıyor.
BAŞVURU KOŞULLARI
Çalıştaya katılmak isteyen, üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi ve eskiçağ tarihi programlarında öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri, 28 Kasım Pazartesi gününe kadar info@peramuzesi.org.tr e-posta adresine Ağırlıkların Epigrafisi Çalıştayı_Ad-Soyad başlığı ile tek sayfalık özgeçmiş ve 100 kelimeyi geçmeyecek niyet mektuplarını ileterek başvurabilecekler. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından çalıştaya katılacak 10 kişi belirlenecek.
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