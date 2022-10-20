Ağır sözler, genellikle bir kişiye sinirlendikten ya da kızdıktan sonra kullanılır. Sinirlenme hallerinde duygu durumunu tam olarak kontrol edemeyenler, karşı tarafa da “mesaj” gönderme amacıyla laf sokucu ağır abi sözleri kullanır. Sosyal medyanın hayatımızın ortasına oturmasıyla beraber WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer platformlardan bu ağır sözler paylaşılmaktadır. Peki, 2022 yılının en çok tercih edilen ve hiç duyulmamış ağır abi lafları ile laf sokucu sözleri merak ediyor musunuz?

LAF SOKUCU EN AĞIR SÖZLER 2022

Öfke, sinirlenme anlarında sevgiliye, arkadaşa, dosta, akrabaya, abiye, kardeşe ya da farklı kişilere gönderilecek en ağır sözler ve laf sokucu mesajları sizler için derledik. Unutmayınız ki, sinir hâlinizin geçmesini biraz beklemeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Laf sokmalık ağır sözler kullandıktan sonra pişmanlık yaşayabilirsiniz. İşte, kısa, uzun ve resimli seçeneklerle ağır sözler ve hiç duyulmamış, sert ağır abi lafları ile mesajları…