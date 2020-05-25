Ağır hasarlı bina kontrollü yıkılıyor - MALATYA

Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle, geniş güvenlik önlemleri altında binanın yıkımına kontrollü şekilde başlandı.Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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