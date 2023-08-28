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        Haberler Gündem Güncel Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da ağır hasarlı bina bir anda çöktü! - Güncel haberler

        Hatay'da ağır hasarlı bina bir anda çöktü!

        Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da ağır hasarlı 2 katlı bir bina bir anda çöktü. Binadan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 2 araç hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:54 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:08
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        Ağır hasarlı bina bir anda çöktü!
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören iki katlı binanın kendiliğinden çökmesi sonucu 2 otomobilde hasar oluştu.

        AA'da yer alan habere göre afette hasar aldığı için boşaltılan Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı bina çöktü.

        Binadan kopan parçalar, park halindeki 2 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevrede önlem alan ekipler, yaptıkları incelemede binada kimsenin bulunmadığını belirledi.

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        Öte yandan binanın çökme anı, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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        #haberler
        #Hatay
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