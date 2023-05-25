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Elazığ'da ağıla giren kurtlar, 21 koyunu öldürdü

Elazığ'da, gece saatlerinde bir ağıla giren kurt sürüsü, 21 koyunu öldürdü

Giriş: 25.05.2023 - 13:19 | Güncelleme: ABONE OL
Ağıla giren kurtlar, 21 koyunu öldürdü
İHA

Elazığ'n Maden ilçesi Yenibahçe köyünde Celal Bakırdağ'a ait ağıla gece saatlerinde kurtlar girdi. Kurtlar, ağılda bulunan 21 koyunu öldürdü.

Sabah ağıla giden ve koyunlarının öldüğünü gören Celal Bakırdağ, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Olayın ardından, ekipler ağılda inceleme yaptı.

Olay yerine giden AK Parti Maden İlçe Başkanı Ramazan Sekmen ise, "Yenibahçe köyü sakinlerinden Celal Bakırdağ'a ait ağıla dadanan kurt sürüsü tarafından 21 adet küçükbaş hayvan telef edilmiştir. Hemşehrimizin mağduriyetini yerinde görerek, mağduriyetinin giderilmesi noktasında çalışmalarımız başlatılmıştır. Bütün hayvan sahibi köylülerimizi de herhangi bir mağduriyet yaşamamaları konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi

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