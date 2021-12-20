AGİ kalktı mı? Bakan'dan açıklama geldi

Asgari geçim indirimi AGİ'nin kaldırılıp kaldırılmadığı 2022 asgari ücretinin açıklanmasıyla birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, AGİ kalktı mı? İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklama...

AGİ KALKTI MI? İŞTE CEVABI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı TV programında AGİ'yle ilgili sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.

2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.



AGİ NE KADAR OLDU?

AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz.



Bekar çalışanlar için: 2021 YILI 268,31 TL - 2022 YILI 402 TL

Evli eşi çalışmayan: 2021 YILI 321,97 TL - 2022 YILI 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2021 YILI 362,22 TL - 2022 YILI 543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL - 2022 YILI 603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL - 2022 YILI 684 TL

Evli eşi çalışan: 2021 YILI 268,31 TL - 2022 YILI 402 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2021 YILI 308,55 TL - 2022 YILI 462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2021 YILI 348,80 TL - 2022 YILI 522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL - 2022 YILI 603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2021 YILI 429,30 TL - 2022 YILI 643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL - 2022 YILI 684 TL