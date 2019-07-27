27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre her yerde darbe üstüne darbe vurduklarını belirterek, Bitlis'te bu sabah saatlerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde düzenlenen Sis Dağı Şenliği'ne katıldı. 200. kez düzenlenen şenlikte ağasar kıyafetini giyinen Bakan Soylu, vatandaşları selamladı. Yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı şenlikte konuşma yapan Bakan Soylu, seçim işlerini geride bıraktıklarını belirterek, "Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Artık sadece işimize bakıyoruz... Bana sorarsanız 'ülkenin durumu nasıldır' diye, içiniz rahat olsun, Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşamaktadır" dedi.
'BİZİM KİMSENİN ÜLKESİNDE GÖZÜMÜZ YOK'
"Bu ülkeye ait, bu ülkenin güzelliğine ait ne varsa onu korumak bizim boynumuzun borcudur" diyen Bakan Soylu, daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ettiklerini dile getirdi. Türkiye bugün risklerinden çok fırsatları olan, sıkıntılarından çok başarıları olan, çok uğraşılan ama işlerin iyiye gittiği bir hali yaşadığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Uyuşturucuyla, terörle, sokaklardaki huzuru temin etmek için verdiğimiz mücadelemiz; bölgemizde yaşanan zulme karşı göçü merhametle yönetmemiz, işte hep bunun içindir. Bizim kimsenin ülkesinde, zenginliğinde, huzurunda gözümüz yoktur. Sadece kendi ülkemizde, kendi insanımızın huzurunu temin ve daim etmek, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için gayret ediyoruz."
'ŞEHİT VERDİK GEÇİT VERMEDİK'
Bitlis'te bu sabah saatlerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre her yerde darbe üstüne darbe vuruyoruz. İçerde Gabar’dan Kato’ya, Pülümür’den Bestler Dereler’e kadar, dışarıda ise Kandil’den Afrin’e, Azez ve Mare’ye kadar PKK’ya dünyayı dar ettik. Bu sabaha karşı Bitlis'te evlatlarımız 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Dün toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdiler. Hatırlarsanız, bir ara buralara da sızmak istediler, çok şükür şehit verdik ama geçit vermedik. Bu topraklarda şehit olan bütün evlatlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz. Buralara da gelmek istediler. Allah'a şükür kökünü temizledik. Sızmak istediler, evlatlarımız hiçbirine müsaade etmedi. Bu vesile ile kalleşçe bir saldırı sonucu öldürülen kıymetli Eren Bülbül'ümüze ve o kalleşçe saldırılar sonucu şehit olan güvenlik kuvvetlerimizin mensuplarını anmadan geçemeyeceğim. Artık ne FETÖ kafasını çıkarabiliyor, ne PKK, ne de DHKP-C" diye konuştu.
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