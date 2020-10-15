Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün aylık dergisinde yer alan açıklamasında ekonomik konulara değinirken, gelecek adına da umutlu mesajlar verdi. `En değerli nehirler yavaşça akar´ diyen Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında, "Şanlı Trabzonsporumuzu iki buçuk yıl önce yönetmeye başladığımızda derin nehirler gibi, acele etmeden ama sağlam adımlarla aydınlığa doğru seyretmesinin mücadelesini verdik. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım, camiamızla birlikte önümüze çıkan her engeli aşmasını bildik. Ve bugün hem ekonomik hem de sportif anlamda sürdürülebilir bir rotaya girdik. Görüyorsunuz, bir ve beraber olduğumuzda zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebiliyoruz. Bunu bir kez daha kanıtladık" dedi.

"1.1 MİLYAR TL BORÇ ÖDEDİK"

İki buçuk yılda 1.1 milyar TL borç ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Sizi rakamlarla boğmak istemiyorum. Ancak kısa bir özet geçmek gerekirse; iki buçuk yılda 1.1 milyar TL borç ödemesi gerçekleştirdik. Transferlerden 44.3 milyon Euro gelir elde ettik. Sponsorluklardan 140 milyon TL gelir sağladık. TS Club başta olmak üzere forma satışlarımızdan ve maç günü gelirlerimizden kasamıza yaklaşık 150 milyon TL girdi. İki yıl önce 164 milyon TL olan Borsa İstanbul´daki piyasa değerimiz bugün 1.2 milyar TL´yi aştı. Rakiplerimizden çok daha düşük bütçelerle oluşturduğumuz kadromuz, 80 milyon euro´yu aşan piyasasıyla Türkiye´nin en değerlisi oldu."

"BUGÜNE KADAR HEDEFLERİMİZİN TAMAMINI BAŞARDIK"

`Tabii ki bunlar kolayca ortaya gelmedi!´ diyen Ağaoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Takım bütçesini küçültmemize rağmen sahada yarışan takım oluşturmak, oyuncuyu alırken ve satarken kulübümüzün menfaatlerini korumak, borçları yapılandırmak, kurumsal yapıyı işler hale getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Çok şükür bugüne kadar hedeflerimizin tamamını başardık. Şimdi hepimiz için asıl olan bundan sonrasını aynı şekilde devam ettirmektir."

"SABIRLA YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLDA YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Bir transfer sezonunu daha geride bıraktıklarını da ifade eden Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi:

"Takımımızı birbirinden kaliteli, yetenekli ve değerli oyuncularla güçlendirdik. Aile ortamını pekiştirdik. Başta taraftarlarımız olmak üzere gerek ülkemizin gerekse dünyanın heyecanla, hayranlıkla ve gururla izleyeceği bir Trabzonspor oluşturduğumuza inanıyoruz. Sabırla yürüdüğümüz yolda yeni bir döneme giriyoruz. Yolun sonunda, taraftarımızı ve camiamızı mutlu edebilmek en büyük dileğimizdir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün büyük mücadeleler sonucu kurduğu Cumhuriyetimizin 97´nci yıl dönümünü 29 Ekim´de yine büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını da söyleyen Ağaoğlu, "Cumhuriyetimize sahip çıkmak, bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her yurttaşın asli görevidir. Bu vesileyle Cumhuriyeti bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.