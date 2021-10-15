‘Ağaçtaki Kız’ Ahsen Eroğlu

DasDas, 2021-2022 sezonuna kültleşen oyunlarıyla birlikte birbirinden farklı yeni oyunlarla da hızlı giriş yapıyor. ‘Deli Bayramı’nın ardından ‘Romeo ve Juliet’in prömiyerine geri sayım yapan DasDas, Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Ağaçtaki Kız’ için provalara başladı. Oyunun başrolünde, ‘Menajerimi Ara’ dizisiyle büyük beğeni toplayan, son dönemin çok konuşulan genç ve başarılı oyuncularından Ahsen Eroğlu yer alıyor.

New York Times’ın 2020 yılında tüm dünyadan okunması gereken romanlar listesi ‘Globetrotting’de yer alan İşigüzel’in ‘Ağaçtaki Kız’ İlksen Başarır tarafından sahneye uyarladı. Ahsen Eroğlu, Başarır'ın yönetmen koltuğunda da oturduğu oyunun provalarına başladı.