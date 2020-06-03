Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı - GAZİANTEP

İslahiye Cumhuriyet Mahallesi'nde ise sokak köpeğinin kovaladığı kedi, kaçmak için İslahiye Orman İşletme Şefliği bahçesindeki ağaca tırmandı.Kedinin iki gündür ağaçtan inemediğini fark eden vatandaşlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğinden yardım istedi.Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak kediyi kurtardı.

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