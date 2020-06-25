Ağaçta asılı kalan yavru kargayı itfaiye kurtardı - KONYA

Milli Egemenlik Mahallesi’nde ceviz ağacında yavru karganın asılı kaldığını gören 8 yaşındaki Muammer Kaan Sümer, durumu ailesine bildirdi.Sümer’in ailesi Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’den yardım istedi.Bölgeye gelen ekipler, karganın ayağına takılan plastik poşet nedeniyle ağaçta mahsur kaldığını tespit etti.Kuşun kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, merdivenle ceviz ağacına çıkarak hayvanın ayağına dolanan poşeti çıkardı.Karga, uçamadığı için ekipler tarafından İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.Karga, veteriner tarafından kontrol edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

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