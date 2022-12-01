Antik Kent'teki ağaçları kesen firmaya suç duyurusu!

DHA

Antalya'da geçen yıl yaşanan büyük Manavgat yangını sonrasında Seleukeia (Lyrbe) Antik Kenti bölgesindeki yanan ağaçların kesim ihalesini kazanan firma hakkında, tarihi eserlere zarar verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 10 gün devam eden büyük Manavgat yangınında yaklaşık 65 bin hektarlık orman zarar gördü. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, yanan ağaçların kesilerek bölgenin yeniden ağaçlandırılması amacıyla temizlenmesi için çeşitli ihaleler açtı. İhaleleri kazanan firmalar, 2021 yılı Ekim ayından bu yana bölgede kesim ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Yangından zarar gören Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Seleukeia Antik Kenti'nin, tarihi eserlere zarar verilmeden temizlenmesi amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü, Side Müzesi Müdürlüğü, İl Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan komisyon kuruldu. Komisyon tarafından hazırlanan raporda, Seleukeia Antik Kenti'nde bulunan ve yangında zarar gören ağaçların tarihi eserlere zarar vermeden temizlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Bu rapor üzerine antik kentin sınırları içinde bulunan alan, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılmadı.

UZMANLAR NEZARETİNDE KESİM YAPILMASI BİLDİRİLDİ

Antik kentin çevresinde bulunan ve yangından zarar gören ağaçların kesimi ve temizlenmesi ihalesini, Eylül Palet Orman Ürünleri İnşaat Şirketi kazandı. Firmanın kesim ihalesini aldığı bölge, antik kent sınırları dışında olmakla birlikte bazı yerleri SİT alanının içerisinde yer aldı. Side Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, firma yetkilileri ile görüşüp, SİT alanındaki ağaçların kesimi sırasında kendilerine haber verilmesini ve gönderecekleri uzmanlar nezaretinde kesim yapılmasını bildirdi. Firma, 3 Mart ve 23 Ağustos'ta bölgede yaptığı kesimleri Side Müzesi Müdürlüğü uzmanları nezaretinde gerçekleştirdi.

BAZI TARİHİ ESERLERİN ZARAR GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, geçen 9 Kasım'da yaptıkları rutin denetim sırasında, firmanın kendilerine ihale edilen alanın dışına çıkarak antik kent sınırları içinde kesim yaptığını, antik kent sınırları içerisinde kepçeyle ağaçları taşımak için yol açtığını ve her iki işlem olurken bazı tarihi eserlerin zarar gördüğünü tespit etti. Ekipler tarafından bölgede gerçekleştirilen kesim durdurulurken, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerince Side Müzesi Müdürlüğü'ne de bilgi verildi.

Side Müzesi Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemenin ardından hazırladığı raporda, antik kent sınırları içerisinde batı bölgesindeki nekropol kilisesinin hemen yanından ve nekropol alanında ağaç kesiminin yapıldığı ve bazı tarihi eserlerin zarar gördüğü belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Side Müzesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar sonrası firma yetkilileri hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'izinsiz ağaç kesimi' ve 'tarihi eserlere zarar verme' suçlamasıyla şikayette bulunuldu. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.