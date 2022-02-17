Ağaçlar kedi açtı

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Evlerin çatıları, tavanlar ve ağaçlar başta olmak üzere belli başlı yerlerde kümelenen hayvanların bu serüveni dişilerin yavrularını dünyaya getirmeleriyle son buluyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ

Dünyanın birçok ülkesi 17 Şubat'ı 'Dünya Kediler Günü' olarak kutlamakta. Sosyal medyada fotoğrafları en fazla paylaşılan, videoları en fazla işlenen hayvan kedi olduğu için kedilere özel bu gün dünya çapında büyük ilgi görüyor.