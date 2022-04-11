Ağaçlandırma seferberliği kahramanlarının gururu

Konya'nın Akşehir ilçesinde bozkırı ormana dönüştürmek için 64 yıl önce başlatılan seferberliğe katılan Şükrü ve Mevlüt Karakoyun kardeşler, gurur duyduğu eserleri sayesinde 7 haneli mahallede doğayla iç içe yaşamını sürdürüyor.
Sultan Dağı eteklerinde kurulu Tekke Mahallesi'nde 1958'de başlayan ağaçlandırma seferberliğinde ilk zamanlar işçi olarak görev alan, daha sonra da gönüllü olarak çalışmalar yürüten Şükrü ve Mevlüt Karakoyun kardeşler, kıraç toprakların ağaçlandırılması için büyük emek verdi.
Afyonkarahisar Çay'dan Konya'nın Doğanhisar ilçesine uzanan Sultan Dağı'ndaki seferberliğe katkı sunan Karakoyun kardeşler, yıllar içinde dikimini yaptıkları fidanların bakımını da gönüllü olarak üstlendi.
Geleceğe armağan ettikleri ormanların arkasındaki büyük emeğin hatırlanmasını isteyen Karakoyun kardeşler, ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret ediyor.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "İYİ Kİ VARSINIZ" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI
Sultan Dağı'ndan akan çayın yanı başına kurulu, tarım ve hayvancılığın yapıldığı taş evleriyle dikkati çeken mahallede yaşayan 91 yaşındaki Şükrü ve 90 yaşındaki Mevlüt Karakoyun kardeşler, eserleriyle gurur duyuyor.
Karakoyun kardeşler, sağlıklı yaşamlarını ormana borçlu olduklarını belirtiyor.
Bölgenin çehresini değiştiren seferberliğe katılan 5 kardeşten hayatta olan Şükrü ve Mevlüt dede, 7 haneli mahallede doğayla iç içe yaşamını sürdürüyor.
Karakoyun kardeşler, yaşları ilerlediği için artık kendileri gidemese de yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına yürekten destek veriyor
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, fotoğraflarıyla Karakoyun kardeşler için geçen yıl "Yeşil vatana gönül verdiler, ömür verdiler. Şimdilerde ise o ağaçların etrafında yaşıyorlar. İyi ki varsınız" paylaşımında bulundu.
Mevlüt Karakoyun, mahalledeki evde eşi ve çocuklarıyla yaşadığını söyledi.
Gençliğini yeşile adadığı için gururlu olduğunu anlatan Karakoyun, 60 yılı aşkın sürede sürekli doğada olduğunu, diktikleri fidanların ağaca dönüşmesini mutlulukla izlediğini söyledi.
Karakoyun, emekli olduğunu ve mahalleden hiç ayrılmadığını belirterek, "Yükseğe oturuyor köye girenlere bakıyorum. Kimdir, nedir, ormana zarar verir mi' diye gözetliyorum. Bunlar kolayla olmadı. Burada hayvanlar ve insanlar sebepleniyor. Kıraç yamaçlar zorluklarla böyle yeşerdi. Fidan dikmeyle iş bitmiyor, bakmak lazımdı. Ömrümüz bu dağda geçti. Şimdi oturuyoruz, hamdolsun havasından istifade ediyoruz" diye konuştu.
"BUNLARI KORUMAK, YENİLERİNİ DİKMEK LAZIM"
Şükrü Karakoyun ise seferberliğin heyecanla yürütüldüğünü, bugünleri adeta geçmişte gördüğünü dile getirdi.
Mahalleye hikayesini dinlemek için ziyarete gelenler olduğunu anlatan Karakoyun, "Gençler geliyor, merak ediyorlar. Onlara emanet artık. Bu çalışmaların devamı için tecrübelerimizi anlatıyoruz. Sabır gerektiren bir iş. Zorluklara karşı inanmak lazım. Bunları korumak, yenilerini dikmek lazım. Orman teşkilatı bunu güzel yapıyor" dedi.
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