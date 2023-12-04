Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağacı budarken canından oldu

        Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp, öldü

        Zonguldak'ta Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan İnamoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:06 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağacı budarken canından oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Bük köyünde meydana gelen olayda, Adem İnamoğlu (46), budamak için ağaca çıktı.

        Bir süre sonra ağaçtan metrelerce yükseklikteki zemine düşen İnamoğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnamoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnamoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri zonguldak
        #Devrek
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        "Gazze kasabı Netanyahu yargılanmalı"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Balkon faciasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        Gazze'de gece boyu 200 yer vuruldu!
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        Yanardağ patladı, 11 kişi öldü!
        "Acilen transfer"
        "Acilen transfer"
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        Sağanak geri döndü! Sıcaklıklar da düştü
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        MİT, terör örgütünün İHA sorumlusunu etkisiz hale getirdi!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Sağanağın ardından doluluk oranı değişti!
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa