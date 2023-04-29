Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. K.'nın kullandığı pikap, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.

Kazada hurdaya dönen pikaptaki araç sürücüsü S. K. ile M. K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.