Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Ağaca çarpıp hurdaya dönen pikaptan sağ çıktılar

Samsun'da meydana gelen kazada hurdaya dönen pikapta bulunan 2 kişi sağ olarak kurtuldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş: 29.04.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
Ağaca çarpıp hurdaya dönen pikaptan sağ çıktılar
İHA

Samsun'da ağaca çarparak hurdaya dönen pikapta bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S. K.'nın kullandığı pikap, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı.

Kazada hurdaya dönen pikaptaki araç sürücüsü S. K. ile M. K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Elazığ'da birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı
Elazığ'da birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 10 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde turizm rekoru
İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde turizm rekoru
Adana'da çıkan silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı
Adana'da çıkan silahlı kavga kamerada: 2'si ağır 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.