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        Haberler Gündem Güncel Ağaca çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ağaca çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Feci kazada otomobildeki karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:09
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        Ağaca çarpan otomobildeki çift öldü
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        Turgutlu'dan Salihli yönüne giden Cevdet Gaga (67) yönetimindeki otomobil, Sart Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Cevdet ile eşi Fahriye Gaga'nın (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karı kocanın cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

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        #Manisa
        #trafik kazası
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