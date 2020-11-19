Kahramanmaraş'ta Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölündü. AA'nın haberine göre; hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.