Ağaç yüklü TIR'ın motorunda yangın çıktı

Olay, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Durhasan Mahallesi geçişinde meydana geldi.

İstanbul yönüne gitmekte olan İlker Ç. yönetimindeki ağaç yüklü TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. Motordan duman çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridinde durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda olası bir kazaya karşı önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.