Ağaç tünel yolda sonbahar güzelliği

Yol kenarında duran insanlarımız çöplerini doğaya bırakıyor. Özelikle UNESCO miras listesinde bulunan Safranbolu ile tarihi ve turistik ilçemiz Amasra’ya giderken, bu yolu kullananlar çok mutlu oluyor. Artık burası dünyada tanınır hale geldi. Sadece bu yolu görmek için gelenler de oluyor" diye konuştu.