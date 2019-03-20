Türkiye'nin, kuzey batı ucundaki "akciğerleri"ni, 56 yaşındaki Kahya Cevdet koruyor.

AA'nın haberine göre çobanlık için geldiği Kofçaz ilçesindeki Malkoçlar köyünde çalışkanlığı dolayısıyla muhtar tarafından köy kahyalığına alınan Cevdet Bil, hem köyün hem de ormanların güvenliğini sağlıyor.

Bulgaristan'a sınır köy Malkoçlar'da tek başına köy mülkündeki evde kalan Cevdet Kahya, görev sorumluluğunda olmasa da ormanlık alanların da gönüllü bekçiliğini yapıyor.

Cevdet Bil, sabahın ilk ışıklarıyla yaptığı kahvaltısının ardından muhtarlığın yolunu tutuyor.

Önce köylüye gelen evrakı kapı kapı dolaşarak dağıtan Bil, ardından motosikletine binerek "Ormancı" türküsü eşliğinde ormanda kontrollerde bulunuyor.

Köy sınırları içerisindeki ormanları karış karış dolaşan Bil, öğle vaktinde ise bir ağaç gölgesinde peynir, zeytin ve domatesten oluşan sofrasında karnını doyuruyor.

Ormanları mesken tutan Kahya Cevdet, gece gündüz demeden attığı devriye ile köyün ve ormanların güvenliğini sağlıyor.

"ORMANLARIN KORUNMASI HEPİMİZİN GÖREVİ"

Bil, yaptığı açıklamada, 19 yıldır ormanların gönüllü bekçiliğini yaptığını söyledi.

Ormanları korumanın artık kendisi için bir görev olduğunu anlatan Bil, "19 yıl önce dönemin muhtarı beni yanına davet ederek 'Kahya olur musun?' dedi, ben de kabul ettim. O zamandan bu yana ormanların içerisinde yaşıyorum. Kimse bana 'Ormanları korumak senin görevin mi?' demesin. Ormanlar hepimizin, korunması da hepimizin görevidir" dedi.

Ormanları çok sevdiğini aktaran Bil, şu görüşleri dile getirdi:

"Yangın veya olumsuz bir durum gördüğümde hemen yetkililere haber veririm. Orman ekipleri de gelerek gereğini yaparlar. Ormanları çocuklarımı sevdiğim kadar seviyorum. Hayatım ormanlarda geçti diyebilirim. Bir fidan görsem hemen koşarak yanına gider toprağını kabartırım. Orman benim her şeyim desem yalan olmaz. Günlük yaklaşık 100 kilometre ormanda gezerek kontrollerimi yapıyorum. Ormanları sevmemin nedeni temiz havasıdır. Herkes ormanlara gelip bir fidan ekse, bir fidanın kökünü temizlese gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakırız."