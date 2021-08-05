DHA

Türkiye'nin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yerleşim yerlerini ve insan hayatını tehdit eden yangınlar, ormanlarda yaşayan binlerce hayvana da çok ciddi boyutlarda zarar verip canlıların ölümlerine neden oluyor.

Manavgat'ta alevler arasında kalan kaplumbağa, ağaç kovuğuna girerek yara almadan kurtuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sırasında ağaç kovuğundaki kaplumbağayı fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi.

Görevlilerin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın alevler ve dumandan etkilenmediği belirlendi.

Ekipler, tamamen küle dönen alanda mucize eseri kurtulan kaplumbağayı güvenli alana götürüp, doğaya bıraktı.