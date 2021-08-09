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Meyve bıçağıyla yaptı, şaşkına çevirdi

Ağaç köklerine heykel yaptı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 32 yaşındaki resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne dönünce duvarlara resimler, ağaç köklerinin arasına çamurdan heykeller yapmaya başladı. Şeyda Turgut ağaç köklerindeki heykellerin yanına zarar verilmemesi için 'Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın' yazısı asarken, "Doğada çok fazla malzeme var. Bir gün gelip bir figür yaptım. Sonra devamı geldi. Güzel tepkiler aldım" dedi

09.08.2021 - 12:09 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Düzce'nin Akçakoca'ya bağlı Davutağa Köyü'nde yaşayan resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut, İngiltere'de sürdürdüğü yaşamını pandemi nedeniyle yarıda bıkarak baba evine döndü.

     

  • DHA'nın haberine göre Şeyda Turgut evinde oluşturduğu atölyede tuval üzerine resim yaptı. Turgut bir süre sonra köyünde ormanda bulunan ağaçların köklerine çamurdan heykeller yaparken, su deposunun duvarını da resimle süsledi.

     

  • Ağaçların köklerindeki heykeller dikkat çekerken, Şeyda Turgut eserlerine zarar verilmemesi için, 'Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın' yazılı kağıt astı.

     

  • Boş vakitlerini değerlendirmek için bu tarz objeler yaptığını söyleyen Şeyda Turgut, "Yurt dışında yaşıyordum. Pandemi nedeniyle Türkiye'ye döndüm.

  • Doğada çok fazla malzeme var. Boştum ve canım sıkıldı. Boş vakitlerimin çoğunu evde resim yaparak değerlendiriyorum ama doğada vakit geçirmeyi elbette daha çok seviyorum.

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