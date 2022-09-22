Kuzenlerin ağaç kesme kavgasında bir ölüm daha!

Kuzenlerin ağaç kesme kavgasında bir ölüm daha!

DHA

Tokat'ta ağaç kesme kavgasında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kız kardeşi ölen şahıs da hayatını kaybetti.

Olay, 18 Eylül'de merkeze bağlı Beşören köyü yakınlarındaki Karaca yaylasında meydana geldi. Sinan Nazik (42) ile kuzeni Cemalettin Nazik´in oğlu Yasin Nazik arasında ortak oldukları kavak ağaçlarının kesilerek satılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, bu sırada Cemalettin Nazik, av tüfeğiyle Sinan Nazik'e ateş açtı.

4 YARALIDAN 1'İ KURTARILAMADI

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sinan Nazik, eşi Şerife (40), kız kardeşi Munise (35) ve Emirhan Nazik yaralandı. Gaziosmanpaşa Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan 4 çocuk annesi Munise Nazik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

1 YARALI DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuk babası Sinan Nazik de dün gece yaşamını yitirdi. Sinan Nazik'in cenazesi bugün Behzat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili Cemalettin Nazik ile oğulları Yasin ve Tunahan Nazik, tutuklanmıştı.