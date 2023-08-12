Ağaç kesilmesin diye 738 gün boyunca üzerinde yaşadı: Julia Butterfly Hill

VAZGEÇMEDİ VE AMACINA ULAŞTI

Tüm zorluklara rağmen doğayı korumak için bir insanın ne kadar ileri gidebileceğini göstermek isteyen Hill vazgeçmedi. Ağacın üzerinde geçirdiği 2 yıl boyunca sürekli desteklendi. Erzakları çevreciler tarafından karşılandı. Tarihe geçen bu eylem 18 Aralık 1999 yılında sona erdi. Hill amacına ulaştı ve kereste ağacı bölgedeki ağaçları kesmedi.

Kaynak: Treesfoundation, Julia Butterfly Hill