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        Haberler Dünya Ağaç kesilmesin diye 738 gün boyunca üzerinde yaşadı: Julia Butterfly Hill

        Ağaç kesilmesin diye 738 gün boyunca üzerinde yaşadı: Julia Butterfly Hill

        Julia Butterfly Hill, kesilmesini engellemek için 738 gün boyunca bir ağacın üzerinde yaşamayı göze aldı. Hill'in ağaçta yaşama eylemi çevreciler tarafından uzun süre kutlandı. İşte 738 gün boyunca ağaç tepesinde yaşayan Hill'in yaşadıkları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 09:07
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        • 1

          Küresel ısınmanın meydana getirdiği iklim değişikliği her geçen gün etkisini artırarak gösteriyor. Bazı uzmanlar, yakın gelecekte insanlığı çok ciddi şekilde etkileyecek iklim problemlerinin yaşanabileceğini vurguluyor. İnsanlığı bekleyen büyük felaketler hakkında farkındalık yaratmak için ilginç aktivilere başvuran aktvistlerden birisi olan Julia Butterfly Hill, 738 gün boyunca ağaç tepesinde yaşayarak bu isteğini yerine getirdi.

        • 2

          738 GÜN BOYUNCA TEK BAŞINA AĞAÇTA YAŞADI

          Hill, tam 1500 yıldır yaşayan ağacın kesilmesini önlemek için tek başına 738 gün boyunca üzerinde hayatını sürdürmeye çalıştı. 18 Şubat 1974'te dünyaya gelen Julia Lorraine Hill, yaşamının ilk yıllarından itibaren doğaya karşı büyük bir sevgiyle büyüdü. Henüz 7 yaşındayken katıldığı bir doğa yürüyüşü sırasında parmağına konan kelebek küçük kızın yanında hiç ayrılmamış. Bu olaydan sonra Hill'e "Butterfly" lakabı takılmış.

        • 3

          DÖNÜM NOKTASINI YAŞADI

          Julia Hill, 20'li yaşlarındayken ölümden döndüğü bir trafik kazası geçirdi. Yoğun tedavi sürecinden sonra yeniden yürüme yetisini kazanan Hill, hayatının dönüm noktasını yaşadığını söylüyor. İyileştikten sonra yaşamında büyük boşluk duyan Hill, insanlığa fayda sağlamak istediğini fark etti. Bu dönemde çeşitli çevreci protestolara katıldı.

        • 4

          BÖLGEDEKİ AĞAÇLARIN KESİLMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLARDI

          Pasicif Lumber Company isimli kereste şirketi bölgedeki sekoya ağaçlarını kesmek istiyordu. Hill'inde aralarında bulunduğu çevreciler kesime engel olmaya çalıştı. Ağaç kesimine karşı yürütülen en güçlü direniş ise bölgedeki 1500 yaşında olan en yaşlı ağaçtı. Luna isimli bu ağacın üzerinde 10 Aralık 1997'den itibaren Julia Butterfly Hill yaşamaya başladı.

        • 5

          ZORLU HAVA ŞARTLARI VE ZORBALIKLAR GÖRDÜ

          Yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan aktivist, tarihi sekoya ağacına küçük yaşanabilir bir platform inşa etti ve 738 gün boyunca hayatını sürdürdü. Yaşadığı zorlukları dile getiren Hill, şiddetli sarsıntılar, böcekler, olumsuz hava koşulları ve kendisini tehdit eden insanlarla karşılaştığını söyledi.

        • 6

          VAZGEÇMEDİ VE AMACINA ULAŞTI

          Tüm zorluklara rağmen doğayı korumak için bir insanın ne kadar ileri gidebileceğini göstermek isteyen Hill vazgeçmedi. Ağacın üzerinde geçirdiği 2 yıl boyunca sürekli desteklendi. Erzakları çevreciler tarafından karşılandı. Tarihe geçen bu eylem 18 Aralık 1999 yılında sona erdi. Hill amacına ulaştı ve kereste ağacı bölgedeki ağaçları kesmedi.

          Kaynak: Treesfoundation, Julia Butterfly Hill

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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