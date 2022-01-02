Ağabeyinden bir ay sonra o da öldürüldü

Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı İkizler köyünde A.K., E.K., N.K. ile daha önce silahlı kavgada öldürülen Haydar Gündoğdu'nun kardeşi Caner Gündoğdu (29) arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancalarla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Caner Gündoğdu, köye çağrılan ambulansla Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gündoğdu, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

A.K., E.K., N.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İkizler köyünde 10 Aralık 2021'de koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Haydar Gündoğdu yaşamını yitirmiş, şüpheli F.K. jandarma tarafından yakalanmıştı.