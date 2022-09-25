Ağabeyi bıçakla öldürdü

DHA

İzmir'de, tartıştığı ağabeyinin bıçakladığı genç hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konak ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. ile kardeşi Mahsun A. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.A., kardeşi Mahsun A.'yı ensesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Mahsun A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

METRUK BİNADA YAKALANDI

Öte yandan, olay yerinden kaçan M.A., saklandığı metruk binada Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.