Silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü

Silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü

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Tekirdağ'da, silahlı saldırıda yaralananlardan Uğur G. hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen akşam saat 20.50 sıralarında Muratlı ilçesi Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, parkta oturan Uğur G. (24) ve ağabeyi Veysel G.'ye (27), henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından ateş açıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan kardeşler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralanan Uğur G., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi Veysel G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Veysel G. olaya ilişkin ilk ifadesinde, kardeşiyle birlikte parkta oturdukları esnada tanımadıkları kapüşonlu, orta boylu, zayıf bir kişinin yanlarına yaklaştığını, belinden çıkardığı tabanca ile kendilerine ateş ettiğini ve düşmanlarının olmadığını belirtti.

Olay yerinden kaçtığı sırada saldırıda kullandığı silahın şarjörünü düşürdüğü öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.