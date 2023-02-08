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Afyonkarahisarlı uzman çavuş Kahramanmaraş'taki evinin enkazında can verdi

Kahramanmaraş'ta görevli Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir, deprem sırasında bulunduğu evinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Afyonkarahisarlı Koçdemir, yarın Dinar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak

Giriş: 08.02.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisarlı uzman çavuş depremde hayatını kaybetti
İHA

Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir (24), Kahramanmaraş'taki depremde yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Tatarlı Kasabası nüfusuna kayıtlı Kahramanmaraş JÖH personeli Jandarma Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir, deprem sırasında ikamet ettiği evin göçmesi sonucu enkaz altında kaldı. Enkazdan cansız bedeni çıkarılan Uzman Çavuş Mutlu Koçdemir, yarın Afyonkarahisar'a getirilerek memleketi Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde toprağa verilecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, vefat eden askerin cenazesinin alınmasının ardından dernek olarak üstlerine düşecek görevi yerine getireceklerini ifade etti.

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