Afyonkarahisar’da "yayla peyniri" satışlarına yoğun ilgi

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İlkbahar mevsimiyle birlikte yaylaya çıkan küçükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarından elde ettiği süt ile ürettikleri peynirleri ilçedeki pazarda satışını yapıyor.İlçede son günlerde koyun sütünden tenekelere kurulan ve 5, 10 ve 18 kilogram şeklinde üretilen "yayla peyniri"nin satışları artış gösterdi.Peynir üreticisi Celal Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kurulan pazarda müşterilerin isteklerine göre peynir yaptıklarını söyledi.Bu ayların "yayla peyniri" üretim zamanı olduğunu dile getiren Tanrıkulu, şöyle konuştu:"Yayla peynirlerimiz ilgi gördüğü için yaklaşık 3 ay içerisinde bitiyor. Haziranın sonunda salamura peynir yapımımız da biter. Bu yıl koyun peynirinin kilogramını 30 liradan satışını yaptık. Müşterilerimiz peynirleri alıp tenekede salamura yatıracaklar ve 3 - 4 ay sonra tenekeleri açıp rahatlıkla tüketebilirler. Pazarda peynirlere yoğun talep oluyor, satışlardan da gayet memnunuz." ifadesini kullandı.