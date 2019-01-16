Yurdun büyük bir çoğunluğunda etkili olan soğuk hava ve kar yağışı Afyonkarahisar’ı da etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız olarak 3 saat boyunca devam etti. Kentte tipi de etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri ağır tonajlı TIR'ların karayollarında seyretmesine bir süre müsaade etmedi. Kamyon ve TIR şoförleri araçlarını park edebilecekleri uygun yerlere yönlendirildi.

Burada uzun süre bekleyen araç sürücülerine Kızılay tarafından kumanyalar verildi.Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Danıştekin, yolda kalan araç sürücülerine kumanya dağıttıklarını anlattı.

Danıştekin Türk Kızılayı olarak her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanlarında olduklarını ifade ederek, “Türk KızIlayı olarak yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım etmek için onlara kumanya dağıtmak için görevimizin başındayız. Kızılay olarak vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Onun için yolda kalanlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.