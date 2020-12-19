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HaberlerYaşamAfyonkarahisar’da tespit edildi! Oyukların içine saklanmış... - Haberler

Frigya'da ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında kaya mezarının duvarında yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

19.12.2020 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL
Afyonkarahisar’da tespit edildi! Oyukların içine saklanmış... - Haberler
Afyonkarahisar’da tespit edildi! Oyukların içine saklanmış...
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AA

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, Ayazini köyünde yürütülen proje çerçevesinde kaya yerleşimleri ve oyma kaya mezarlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer" ifadelerini kullandı.

Temizlik çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

FRİG VADİSİ

Milattan önce 9. yüzyılda devlet kuran Frigler'in barışçı bir toplum kimliğinde gelişerek tarım ve hayvancılıkla uğraştıkları, kaya mezarları ve tapınma alanlarıyla kendilerine özgü bir mimari getirdikleri, maden işçiliği ve dokumacılıkta ileri gittikleri, yeni müzik aletleri ürettikleri biliniyor.

Kapadokya'daki peribacası oluşumlarının benzerlerine Frig Vadisi'nde de rastlanıyor.

Kaya mezarları, kiliseler, sığınma ve barınma amaçlı yapılan mağara kalıntılarından oluşan bölge, milattan önce 900-600 yıllarında Frigler, daha sonra Romalılar tarafından kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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