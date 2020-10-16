Afyonkarahisar’da muhtarlıktan kırtasiye yardımı yapıldı

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Güvenevler Mahalle Muhtarı Erdal Balıbey, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşım ile başlattığı kampanya ile kırtasiye malzemesi temin etti.Mahalle sakinlerinin ve hayırsever insanların yaptığı bağış ve malzemeleri toplayan Balıbey, okulların büyük bir kısmının yüz yüze eğitime başlaması ile kırtasiye malzemelerini dağıtmaya başladı.

Muhtarlığa gelen ihtiyaç sahiplerine defter, kalem, silgi ve çanta gibi ekipmanlarını teslim eden Balıbey, destek olan mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Pandemi nedeniyle mahallede yaşayan bazı vatandaşların sıkıntılar yaşadığını kaydeden Balıbey, "Biz de elimizden geldiği kadar bu vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Okulların başlaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kırtasiye desteğinde bulunmak istedik. Yaptığımız çağrılara mahalle sakinlerimiz ve hayırsever insanlarımız kayıtsız kalmadı. Yaklaşık 100 öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar malzeme temini ettik. Bunları dağıtıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.