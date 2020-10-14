Afyonkarahisar ve Kütahya'da yakalanan iki FETÖ zanlısı tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 9 Ekim'de düzenlenen FETÖ/PDY yapılanmasının gaybubet evi operasyonunda yakalanan S.Ç'nin Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğindeki "Silahlı terör örgütüne üye olma suçu" kapsamında aramasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli S.Ç, 12 Ekim'de Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan askeri liseden ayrılan O.B.V. ise polis ekiplerince, Afyonkarahisar'da belirlenen adresinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.