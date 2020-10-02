Afyonkarahisar ve Karaman Barosu başkanlarından ertelenen genel kurulları için açıklama

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün İçişleri Bakanlığınca, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı tüm toplantıların aralık ayı başına kadar ertelendiğine dair genelgesinin kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.
Baroların, kanunla düzenlenmiş ve zorunlu olarak yapılması planlanan genel kurullarının ekim ayının ilk haftasında başlayacağını anımsatan Şahin, şunları kaydetti:
"Afyonkarahisar Barosunun da genel kurulu 24 Ekim'de yapılacaktı. Fakat ülkemizde ciddi bir pandemi problemi var. Pandemideki son rakam artışlarının da özellikle bu normalleşme sürecinde düğün ve toplantıların serbest bırakılmasından kaynaklandığını biliyoruz. Ne yazık ki siyasi partiler bu süreçte genel kurullarını yaptılar. Onlar için pandemi kuralları işletilmedi. Yani kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları iptal edildiği gibi siyasi partiler için de bu olmalıydı. Bu anlamda sağlık koşulları gereğince ve bilim kurulunun tavsiyesi neyse ona uymanın bir yükümlülük olduğunu biliyorum. Çünkü genel sağlık koşulları, Anayasa'mızda temel hakların ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği gerekçelerden bir tanesidir."
Şahin, sadece kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının değil, eğer bir tehlike ve risk varsa siyasi partiler de dahil tüm kurumların genel kurul ve toplantılarının bu anlamda ertelenmesi gerektiğini belirtti.
Salgın döneminde genel kurulların havaların iyi olduğu günlerde açık alanlarda yapılabileceğini dile getiren Şahin, "Baroların genel kurulları, pandemi ve sağlık konusundaki tedbirlerini tam alması koşuluyla ve bu anlamda da Bilim Kurulunun uygun göreceği bir zamanda yapılması gereklidir. Bizim için sürpriz oldu. Biz tedbirimizi almıştık. Bu kadar geç açıklanmamalıydı. Çünkü barolar aylardır bu konuda hazırlık yapıyorlardı." ifadesini kullandı.
- Karaman Barosu Başkanı Yılmaz'dan açıklama
Karaman Barosu Başkanı Oktay Yılmaz ise seçimlerin ertelenmesine olumlu yaklaştıklarını vurgulayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği bu günlerde seçim yapmanın mantıklı bir açıklamasının olmadığına dikkati çekti.
İnsan sağlığının daha çok önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Yapılacak seçimler virüsün artmasına neden olabilecektir. Kovid-19'la mücadelede başarılı olabilmek için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Alınan bu karara olumlu yaklaşıyor ve saygıyla karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
,Canan Tükelay
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